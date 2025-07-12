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مشاجرة بالشوم بين7 أشخاص بشبرا الخيمة.. والداخلية تكشف التفاصيل

02:43 م السبت 12 يوليه 2025

مشاجرة

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كتب- أحمد أبو النجا:
تمكنت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وقالت الوزارة في بيان لها، بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة وقعت بتاريخ 8 الجاري بين طرف أول (3 أشخاص)، وطرف ثانٍ (4 أشخاص)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على 3 عصي خشبية (شوم). وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات المذكورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.


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مشاجرة شبرا الخيمة قسم شرطة شبرا الخيمة
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