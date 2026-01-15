إعلان

اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي

كتب : محمود الطوخي

04:11 م 15/01/2026

إسرائيل وإيران

كشف رضا بهلوي نجل شاه إيران وزعيم المعارضة، عن رؤيته الشاملة لـ"إيران الحرة" والتي تتضمن الاعتراف الفوري بدولة إسرائيل وإيقاف البرنامج النووي العسكري.

وفي خطاب وجهه عبر منصة "إكس" بالتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بضرب أهداف داخل إيران، طرح بهلوي خطة لتحويل المسار الدبلوماسي في المنطقة، عبر توسيع "اتفاقيات إبراهيم" لتصبح "اتفاقيات كورش"، التي تجمع بين إيران وإسرائيل والعالم العربي في تحالف قائم على الاعتراف المتبادل والمصلحة الوطنية، مؤكدا عزمه استعادة الصداقة مع واشنطن وتطبيع العلاقات معها فورا.

وتعهد بهلوي، بأن توقف طهران فور سقوط النظام الحالي دعم الجماعات التي وصفها بـ"الإرهابية"، وتتحول إلى شريك مسؤول يواجه "الإسلاموية المتطرفة" والجريمة المنظمة، مشددا على أن النظام القادم سيكون "علمانيا ديمقراطيا".

وأكد بهلوي أن بلاده ستعود موردا موثوقا للطاقة بفضل احتياطيات النفط والغاز الضخمة، مع اعتماد سياسات شفافة وفتح الاقتصاد للاستثمار العالمي، معتبرا أن سقوط "الجمهورية الإسلامية" سيصب في مصلحة الأمن العالمي.

