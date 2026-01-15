أمن القاهرة يكشف كواليس مشاجرة بالسلاح في التجمع

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة التجمع.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصان) ، طرف ثان (3 أشخاص)؛ بسبب مشادة كلامية حول لهو أطفال الطرف الأول أمام محل مملوك لأحد الأشخاص من الطرف الثانى قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 5 قطع أسلحة بيضاء الظاهرة بمقطع الفيديو، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.