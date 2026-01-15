مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

ضربة للسنغال قبل مواجهة المغرب في نهائي أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

11:32 ص 15/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (1)
  • عرض 8 صورة
    منتخب السنغال (2)
  • عرض 8 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (3)
  • عرض 8 صورة
    منتخب السنغال (1)
  • عرض 8 صورة
    ساديو ماني لاعب السنغال (2)
  • عرض 8 صورة
    منتخب السنغال (6)
  • عرض 8 صورة
    منتخب السنغال (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يغيب لاعبان عن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر له مساء الأحد المقبل، بين منتخبي السنغال والمغرب.

ويقام نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال، في التاسعة مساء الأحد المقبل، وذلك بعد فوز أسود الأطلس على نيجيريا بركلات الترجيح، في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب السنغال بالفوز على منتخب مصر، بهدف نظيف.

وخاض عدد من اللاعبين مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا، تحت تهديد الغياب عن النهائي، بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات، ومن بينهم ثلاثي المغرب بلال الخنوس وسفيان رحيمي وإسماعيل صيباري، وسباعي منتخب السنغال، إسماعيل ياكوبس، نيكولاس جاكسون، بابي جاي، حبيب ديارا، خاليدو كوليبالي، حبيب ديالو وإبراهيما مبايي.

وتلقى ثنائي السنغال، خاليدو كوليبالي وحبيب ديارا، البطاقة الصفراء الثانية خلال مباراة مصر، بالتالي يغيبان عن مباراة النهائي ضد المغرب، فيما هرب ثلاثي أسود الأطلس من فخ الإيقاف.

اقرأ أيضًا:

هل يحصل جون إدوارد على عمولة من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز؟

إصابة خطيرة وانتكاسة.. سر قناع فيكتور أوسيمين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

السنغال منتخب السنغال المغرب والسنغال نهائي كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-1: صعوبات وضغط نفسي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-1: صعوبات وضغط نفسي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
لاميتا فرنجية بفستان جريء ونسرين طافش محتشمة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

لاميتا فرنجية بفستان جريء ونسرين طافش محتشمة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
الظهور الأول لكابتيفا الكهربائية بمصر يشعل المنافسة مع Aion Y.. و 1000
أخبار السيارات

الظهور الأول لكابتيفا الكهربائية بمصر يشعل المنافسة مع Aion Y.. و 1000
تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الخميس
"مباراتا الأهلي والزمالك الأبرز".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات
رياضة عربية وعالمية

"مباراتا الأهلي والزمالك الأبرز".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي جديد في مصر