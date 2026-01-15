ضربة للسنغال قبل مواجهة المغرب في نهائي أمم أفريقيا

يغيب لاعبان عن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر له مساء الأحد المقبل، بين منتخبي السنغال والمغرب.

ويقام نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال، في التاسعة مساء الأحد المقبل، وذلك بعد فوز أسود الأطلس على نيجيريا بركلات الترجيح، في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب السنغال بالفوز على منتخب مصر، بهدف نظيف.

وخاض عدد من اللاعبين مباريات نصف نهائي أمم أفريقيا، تحت تهديد الغياب عن النهائي، بداعي الإيقاف لتراكم الإنذارات، ومن بينهم ثلاثي المغرب بلال الخنوس وسفيان رحيمي وإسماعيل صيباري، وسباعي منتخب السنغال، إسماعيل ياكوبس، نيكولاس جاكسون، بابي جاي، حبيب ديارا، خاليدو كوليبالي، حبيب ديالو وإبراهيما مبايي.

وتلقى ثنائي السنغال، خاليدو كوليبالي وحبيب ديارا، البطاقة الصفراء الثانية خلال مباراة مصر، بالتالي يغيبان عن مباراة النهائي ضد المغرب، فيما هرب ثلاثي أسود الأطلس من فخ الإيقاف.

اقرأ أيضًا:

هل يحصل جون إدوارد على عمولة من رحيل ناصر ماهر لبيراميدز؟



إصابة خطيرة وانتكاسة.. سر قناع فيكتور أوسيمين



