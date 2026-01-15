وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستواصل منع النظام الإيراني من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، طالما استمر في قمع شعبه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها الخميس، أنها فرضت عقوبات على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وكذلك على قادة الحرس الثوري الإسلامي وقوات إنفاذ القانون، متهمة إياهم بأنهم مهندسو حملة القمع.

ووفقًا لوريترز، نشر وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت مقطع فيديو اليوم الخميس، أكد خلالها أن رسالة واشنطن إلى قادة إيران واضحة.

وقال بيسنت: "تعلم وزارة الخزانة الأمريكية أنكم، كالفئران على متن سفينة تغرق، تقومون بتحويل الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية إلى البنوك والمؤسسات المالية حول العالم بشكل محموم. اطمئنوا، سنتعقبهم وسنتعقبكم".