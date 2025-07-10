جثة مسنة و6 مصابين وسط جحيم شقة حديقة الحيوان بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة مسنة وسط نيران شقة بعقار أمام حديقة حيوان الجيزة، فيما أصيب 6 أخرون بحالات اختناق.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأن رجال الإنقاذ البري أنقذوا 4 حالات من الموت المحقق بعد احتجازهم داخل الشقة، وهم كل من: المستشار أحمد عبد الرحمن 60 عاما ومها عبد الرحمن 46 عاما، هبة علي 48 عاما، ونجلاء قطب محمد.

ورغم محاولات الدفاع المدني لمنع وقوع خسائر في الأرواح، لقيت عجوز مصرعها عثر على جثتها وتدعى نوال الطاهر 75 عاما، فضلا عن إصابة ملازم أول محمد خالد وأمين شرطة سعد خليل من قوة الحماية المدنية باختناق، ونقلا إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة الجيزة بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل العقار رقم 113 والمكون من 10 طوابق.

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية، بقيادة نائب مدير الإدارة العامة للإطفاء والإنقاذ البري، وبدعم من فرقة الغرب، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

جهود مكثفة بذلتها قوات الإنقاذ لمحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي أدوار العقار، بالتزامن مع عمليات إجلاء السكان وإخراج المحتجزين وسط الدخان والنيران وتواصل الأجهزة المعنية أعمال التبريد والبحث عن أسباب الحريق.