نظرت محكمة جنح الطالبية والعمرانية، أولى جلسات محاكمة "ماجدة الحشاش" والدة الإعلامية الراحلة "شيماء جمال" في قضية تهديد محاميان على مواقع التواصل الاجتماعي بالسلاح وسب والقذف والتعدي على القيم الأسرية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمة، وطلب عدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى إلى محكمة الاقتصادية، فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المجني عليهما.

وادعى المجني عليهما أمام المحكمة مدنيًا بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، "ماجدة الحشاش" في الدعوى رقم 65 لسنة 2026 إلى محكمة الجنح المختصة.

ووجهت النيابة لوالدة الإعلامية الراحلة، تهم تهديد محاميان بالسلاح والبلطجة بخلاف السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.

وكان المحامي إبراهيم الطنطاوي دفاع أسرة القاضي الراحل أيمن حجاج والمحامية "عياء محمد حسن" تقدما بجنحة مباشرة ضد والدة الإعلامية الراحلة "شيماء جمال" يتهمها بالسب والقذف والتهديد بالسلاح والتعدي على القيم الأسرية.

وذكرا المحاميان أنهما تفاجأ بفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بقيام "ماجدة الحشاش" بسب المدعيان ونسبت لهما أمورًا خادشة والطعن بالشرف.

