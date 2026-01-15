إعلان

وزير البترول يبحث مع "إيني" الإيطالية زيادة إنتاج الغاز وحفر آبار جديدة

كتب : أحمد الخطيب

07:16 م 15/01/2026

وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية زيادة إنتاج ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة إيني الإيطالية، لبحث خطط زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، ومتابعة برنامج حفر آبار جديدة للبحث عن الغاز في مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط.

وضم وفد "إيني" كلًا من دييجو بورتوجيزي رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، وفرانشيسكو جاسباري رئيس شركة "أيوك برودكشن" التابعة لإيني في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة الإيطالية في مصر.

وبحسب بيان الوزارة، شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لأنشطة الشركة، ومتابعة الخطط الزمنية لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي والزيت الخام في مناطق امتياز "إيني" بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها الشركة لرفع كفاءة الآبار القائمة.

وأكد وزير البترول أن الوزارة تعمل على توفير جميع التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن التزام «إيني» بتوسيع أنشطتها في مصر يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة، ويدعم جهود قطاع البترول في تأمين الإمدادات وزيادة الإنتاج.

كما أشاد الوزير بالتنسيق المشترك مع «إيني» فيما يتعلق بخطط ربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز.

من جانبه، أكد دييجو بورتوجيزي حرص شركة «إيني» على مواصلة دورها كشريك رئيسي لقطاع البترول المصري، موضحًا أن الشركة تستهدف تكثيف أنشطتها وتوسعة مناطق عملها خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الإنتاج، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع وزارة البترول لتنفيذ البرامج الاستثمارية والتشغيلية بكفاءة عالية وبما يضمن الاستدامة الاقتصادية.

وحضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس كريم بدوي وزير البترول شركة إيني الإيطالية إنتاج الغاز الطبيعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
شئون عربية و دولية

رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية
كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)
أخبار مصر

كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)
اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
شئون عربية و دولية

اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات