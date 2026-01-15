كتب- أحمد الخطيب:

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة إيني الإيطالية، لبحث خطط زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، ومتابعة برنامج حفر آبار جديدة للبحث عن الغاز في مناطق امتياز الشركة بالبحر المتوسط.

وضم وفد "إيني" كلًا من دييجو بورتوجيزي رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، وفرانشيسكو جاسباري رئيس شركة "أيوك برودكشن" التابعة لإيني في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة الإيطالية في مصر.

وبحسب بيان الوزارة، شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لأنشطة الشركة، ومتابعة الخطط الزمنية لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي والزيت الخام في مناطق امتياز "إيني" بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجيات الحديثة التي تمتلكها الشركة لرفع كفاءة الآبار القائمة.

وأكد وزير البترول أن الوزارة تعمل على توفير جميع التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن التزام «إيني» بتوسيع أنشطتها في مصر يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة، ويدعم جهود قطاع البترول في تأمين الإمدادات وزيادة الإنتاج.

كما أشاد الوزير بالتنسيق المشترك مع «إيني» فيما يتعلق بخطط ربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز.

من جانبه، أكد دييجو بورتوجيزي حرص شركة «إيني» على مواصلة دورها كشريك رئيسي لقطاع البترول المصري، موضحًا أن الشركة تستهدف تكثيف أنشطتها وتوسعة مناطق عملها خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات الإنتاج، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع وزارة البترول لتنفيذ البرامج الاستثمارية والتشغيلية بكفاءة عالية وبما يضمن الاستدامة الاقتصادية.

وحضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".