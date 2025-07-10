بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟

كتب- أحمد عادل:

تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية إلى الأجهزة الأمنية ضد منصة جديدة تحمل اسم "VSA"، اتهموها بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه -بحسب أقوالهم-، وتباشر الجهات المعنية التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

وقالت المحامية "نهى الجندي"، دفاع ضحايا منصة "VSA"، أن المنصة ظهرت بعد عيد الأضحي الماضي، وبدأ الضحايا في إيداع أموالهم بحثًا عن تحقيق مكاسب مادية سريعة.

وأوضحت الجندي في تصريحاتها لـ"مصراوي"، أن آلية عمل المنصة مثل منصة "هوج بول" الشهيرة، وفي البداية تعتمد على قيام الأشخاص بمهام بسيطة مثل مشاهدة الفديوهات، وتقوم المنصة بتحويل مبالغ بسيطة لا تتجاوز الـ200 جنيه.

وتابعت أن المنصة تقوم بالترويج لنفسها كمنصة معتمدة، وبمجرد أن يطمئن الشخص لها، يبدأ مستوى جديد من المهام ذات مقابل مادي أعلى بشرط إيداع مبلغ مالي كضمان، ومن ثم ينتقل إلى مستوى أعلى وهو العمولة على كل شخص يقوم بإقناعه واستثمار أمواله بالمنصة.

وأشارت "الجندي" أن أحد الضحايا مديون بمبلغ 33 ألف جنيه، بعد أن أقنع أقاربه وأفراد أسرته بالاستثمار في المنصة، قبل أن يفاجئ بإغلاقها الإثنين الماضي، وفي البداية ظن أنها متوقفة بسبب حريق سنترال رمسيس إلا أنه تأكد من إغلاقها بسبب تهرب المسؤولين منه.

وأضافت أن دعوة الجمهور لتوظيف الأموال دون ترخيص، جريمة يُعاقب عليها القانون المصري، وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء المنصات المزعومة، قائلة "مفيش حاجة أسمها منصة معتمدة.. وطول ما الطماع موجود النصاب بخير".

وتباشر نيابة الأموال العامة، التحقيق في البلاغات المقدمة من المواطنين بعد استيلاء المسؤولين عن منصة "VSA" على أموالهم بدعوى الاستثمار.