"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال

سن محمد صلاح في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية

كشف مصدر مطلع عن وجود مناقشات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن تصرفات اللاعب مروان عطية، لاعب خط وسط منتخب مصر، خلال مباراة نصف نهائي أمم إفريقيا أمام منتخب السنغال.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بهدف دون رد، أحرزه ساديو ماني، ليتأهل المنتخب السنغالي إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب المغرب، مستضيف البطولة ومنظمها.

وأوضحت المصادر أن كاف يدرس توقيع عقوبة على مروان عطية بعد تصرفه تجاه حكم المباراة الجابوني بيير أتشو، حيث أشار له اللاعب خلال المباراة بتلقي الأخير رشوة، وألقى زجاجة مياه تجاهه بعد انتهاء اللقاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة الاتحاد الإفريقي للتصرفات الاحترافية داخل المباريات، حيث من المتوقع أن تصدر قرارات صارمة تجاه أي تجاوزات تهدد سمعة البطولة والانضباط داخل الملاعب.