"بعد 13 يومًا من الكارثة".. نيران خط غاز أكتوبر تُنهي حلم طالبة طب الأسنان

كتب- أحمد عادل:

مرّ 13 يومًا على كارثة انفجار خط الغاز بطريق الواحات في مدخل مدينة السادس من أكتوبر، صارعت خلالها "سما" الموت داخل العناية المركزة، بعد إصابتها بحروق بالغة متفرقة بالجسد، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم.

رحلة علاج شاقة لم تكلل بالنجاح، خضعت خلالها ابنة العقد الثالث لعدة عمليات جراحية يوميًا داخل المستشفى منذ وصولها، إلا أنها توفيت أثناء إجراء إحداها اليوم، قبل أن تُحقق حلم تخرجها من كلية طب الأسنان.

"سما" كانت في موقع الحادث أثناء توجهها لصديقتها للعمل سويًا على مشروع تخرجها من كلية طب الأسنان، وأثناء تعطل مروري، انفجر خط غاز أكتوبر، وطالت ألسنة اللهب الميكروباص الذي كانت تستقله، ما أسفر عن إصابتها بحروق من الدرجة الرابعة.

بوفاة الطالبة "سما"، ارتفع عدد ضحايا انفجار خط الغاز بأكتوبر إلى 10 ضحايا.

وأعلنت أسرة الطالبة تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.