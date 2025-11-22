دفاع أطفال المدرسة الدولية بالسلام: عرض الضحايا على الطب الشرعي

كتب- أحمد عادل:

قال المحامي عبد العزيز عز الدين، دفاع الأطفال المعتدى عليهم داخل مدرسة دولية بمدينة السلام، إن جهات التحقيق قررت عرض الضحايا على الطب الشرعي.

وتابع عز الدين، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن الضحايا الآن في مصلحة الطب الشرعي برفقة أولياء الأمور لإجراء الكشف الطبي وبيان مدى الإصابات الناتجة عن الاعتداء.

وقررت نيابة شرق القاهرة حبس المتهمين بالاعتداء على 5 أطفال داخل المدرسة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة العامة بشرق القاهرة إلى مسرح جريمة اعتداء 4 موظفين على عدد من الأطفال في مرحلة KG2 داخل المدرسة.

وتبين من المعاينة أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى غرفة بعيدة عن أعين باقي الطلاب، ووصفها الضحايا بـ"الأوصة المرعبة".