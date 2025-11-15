أمن دمياط يكشف حقيقة اعتداء مدرس على طالب داخل مدرسة

كتب – علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر سيدة من قيام مدرس بالتعدي على نجلها بعصا خشبية داخل إحدى المدارس، وإصابته.

وبالفحص تبين أن والدة الطالب تقدمت ببلاغ لمركز شرطة دمياط تتهم فيه المدرس بالتسبب في إصابة نجلها بكدمات وجرح في الوجه أثناء الشرح.

وعند مواجهة المدرس، أقر بأن إصابة الطالب حدثت عن طريق الخطأ أثناء تلويحه بالعصا المستخدمة في الشرح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

