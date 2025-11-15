إعلان

أمن دمياط يكشف حقيقة اعتداء مدرس على طالب داخل مدرسة

كتب : علاء عمران

12:06 م 15/11/2025

وزارة التربية والتعليم

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر سيدة من قيام مدرس بالتعدي على نجلها بعصا خشبية داخل إحدى المدارس، وإصابته.

وبالفحص تبين أن والدة الطالب تقدمت ببلاغ لمركز شرطة دمياط تتهم فيه المدرس بالتسبب في إصابة نجلها بكدمات وجرح في الوجه أثناء الشرح.

وعند مواجهة المدرس، أقر بأن إصابة الطالب حدثت عن طريق الخطأ أثناء تلويحه بالعصا المستخدمة في الشرح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية محافظة دمياط اعتداء مدرس على طالب النيابة العامة وزارة التربية والتعليم

