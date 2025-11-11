12 متهما يجبرون 16 طفلا على التسول.. والشرطة تتدخل | صور

الوطنية للانتخابات: نتوقع إقبالًا أكبر في اليوم الثاني لانتخابات النواب

كتب - أحمد أبوالنجا:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا (6 رجال و6 سيدات، منهم 5 لهم معلومات جنائية) متورطين في استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في محافظتي القاهرة والجيزة.

وكان برفقة المتهمين 16 حدثًا معرضين للخطر نتيجة إجبارهم على التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتسليم الأطفال المجني عليهم لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية المتخصصة لضمان حمايتهم.

