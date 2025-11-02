كتب- صابر المحلاوي:

علاقة في الخفاء جمعت بين سيدة وزوج شقيقتها، شهدت لقاءات مشبوهة داخل منزل الزوجية، وانتهت هذه العلاقة بجريمة مروعة بعد أن شاهد الزوج زوجته في أحضان عشيقها، ما أدى لفقدانه السيطرة على أعصابه فقتل الزوجة والعشيق معًا.

وبحسب التحقيقات، خرج المتهم م.أ، تاجر دواجن بمركز سنورس، في الصباح متوجهًا إلى محل الدواجن الخاص به، وعند عودته بعد ساعات لاستلام أدوات العمل التي نسيها، صُدم بمشهد لم يكن في الحسبان: زوجته ع.ك، 24 عامًا، وزوج شقيقتها م.م، عاريين داخل المنزل.

ما إن شاهد الزوج المشهد، التقط سكينًا كان بجوار مكان الواقعة، وأغلق باب المنزل لمنع أي هروب، ثم واجه عشيق زوجته وطعنه حتى فارق الحياة فورًا. بعد ذلك، اقترب من زوجته وطعنها مرتين في الوجه والبطن، قبل أن ينهي حياتها بذبحها من الرقبة.

كشفت التحريات أن المجني عليهما استغلا غياب المتهم معظم ساعات الصباح للعمل في محل الدواجن، وكانت لهما لقاءات متكررة داخل مسكن الزوجية، ما يشير إلى تخطيط مسبق وخيانة طويلة الأمد.

بعد ارتكاب الجريمة، سلم المتهم نفسه إلى مركز شرطة سنورس واعترف بما حدث أمام رجال الشرطة، وبدأت الأجهزة الأمنية في جمع الأدلة وأخذ أقوال الشهود، لتتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات.

في جلسات المحاكمة، أخذت المحكمة في الاعتبار ظروف الواقعة واعتراف المتهم، ما ساهم في تخفيف العقوبة جزئيًا، لتصدر حكمها بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.