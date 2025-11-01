جريمة بسبب المعاكسة.. طالب يعتدي على شاب بسكين في دمياط

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة اعتداء بسلاح أبيض بمحافظة دمياط، بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصورة، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض.

بالفحص تبين أن مركز شرطة كفر البطيخ تلقى بلاغًا من عامل مقيم بدائرة المركز، أفاد بتضرره من طالب – مقيم بنفس الدائرة – لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض، إثر مشادة نشبت بينهما عقب معاتبة المجني عليه للمتهم بسبب معاكسة إحدى الفتيات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الاعتداء على النحو الوارد بالبلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

