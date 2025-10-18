كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص يستقل سيارة ملاكي بإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي تجاه قائد سيارة ربع نقل على أحد الطرق السريعة بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة أبو صوير بلاغًا من قائد السيارة المتضررة، أفاد بأنه أثناء سيره بطريق "القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي"، فوجئ بأحد الأشخاص (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) يستقل سيارة ملاكي، ويطلق النار في محاولة لاستيقافه والاستيلاء على سيارته؛ بسبب خلافات مالية بينهما، ما تسبب في حدوث تلفيات بالسيارة، وتمكن المُبلغ من الفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الشرطة في ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على السلاح الناري المستخدم (بندقية آلية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الخلافات المالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

