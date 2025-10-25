أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيهما إحدى السيدات تشكو من تعدي شخصين على والدها المسن بالضرب ومنعه من دخول العقار محل سكنه بمحافظة السويس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص لم يرد أي بلاغ رسمي بالواقعة، وتم تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، يبلغ من العمر 64 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة الجناين. وبسؤاله قرر أن (تاجر ملابس وشقيقه) تعديا عليه بالضرب ومنعاه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما في طرده وأسرته من الشقة التي يقيم بها "وهي مستأجرة من والدهما".

وأشارت الداخلية إلى أنه تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد بالفيديو.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

