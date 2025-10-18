أعلن مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الإجرائية لتشكيل هيئته القيادية، اختيار المستشار عصام الدين فريد رئيسا للمجلس بـ 299 صوتا، ليخلف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في رئاسة المجلس.

وترأس الجلسة الافتتاحية النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، فيما تولى النائبان محمد طارق نصير وأحمد خالد معاونة رئيس الجلسة، بوصفهما أصغر الأعضاء سنا، إذ لا يتجاوز عمر أي منهما 35 عاما.

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟

ويعد المستشار عصام الدين فريد من أبرز القامات القضائية في مصر، إذ ولد في القاهرة وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير "جيد جدا"، وبدأ مسيرته في النيابة العامة وكيلا للنائب العام في نيابة السيدة زينب، ثم مديرا لنيابة المعادي.

وتدرج فريد في السلك القضائي، حيث شغل مناصب رئيس بعدد من المحاكم الابتدائية، منها كفر الشيخ وجنوب القاهرة، ثم عمل مستشارا بمحكمة جنايات القاهرة، قبل أن يتم انتدابه للعمل في جهاز الكسب غير المشروع، ويعار إلى مملكة البحرين رئيسا للمحاكم العسكرية الاستئنافية هناك.

وتولى المستشار عصام الدين فريد رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية في يوليو 2021، ثم رئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية مجلس القضاء الأعلى للعام القضائي 2021-2022، ليكون بذلك من بين أبرز الشخصيات التي ساهمت في صياغة السياسات القضائية وإدارة العمل القضائي على مستوى الدولة.

واشتهر المستشار فريد بمواقفه الحاسمة في إدارة الملفات القضائية المهمة؛ ففي أكتوبر 2021 أصدر قرارا يقضي بعدم السماح بدخول العاملين بمحكمة استئناف القاهرة إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل 3 أيام، في إطار الإجراءات الاحترازية خلال فترة الجائحة.