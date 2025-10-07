حلم السفر تحول لكابوس.. ضبط 9 شركات وهمية نصبت على المواطنين

في ضربة جديدة ضد أوكار النصب باسم السفر والعمل بالخارج، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل من كشف نشاط 9 شركات غير مرخصة بمحافظة المنوفية، تخصصت في الاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل في الخارج.

التحريات كشفت أن المتهمين كانوا يوهمون ضحاياهم بتوفير فرص عمل وعقود رسمية في دول مختلفة، مقابل مبالغ مالية ضخمة، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج لنشاطهم الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط 9 أشخاص من مالكي ومديري تلك الشركات — بينهم اثنان لهم معلومات جنائية — وبحوزتهم جوازات سفر، عقود عمل مزيفة، أختام (أكلاشيهات) خاصة بالشركات، أجهزة لاب توب ووحدات معالجة كمبيوتر تُستخدم في تجهيز المستندات الوهمية.