أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 41 لسنة 2025 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ونص القرار على أن الرموز الانتخابية للمترشحين تُحدد وفقًا للجداول المرفقة، بحيث يتضمن الجدول الأول الرموز المخصصة للمترشحين بالنظام الفردي والأحزاب، فيما يشمل الجدول الثاني الرموز المخصصة للمترشحين بالنظام الفردي فقط.

وأوضح القرار أن القوائم الانتخابية تقدم استمارات الترشح متضمنة الرمز المطلوب تخصيصه خلال 24 ساعة، مع السماح باستخدام رمز موحد للقائمة الواحدة حال ترشحها في أكثر من دائرة. وفي حالة التزاحم على رمز واحد، تكون الأولوية للقائمة التي سبق تخصيص الرمز لها في انتخابات 2020.

كما ألزم القرار المترشحين بالنظام الفردي باختيار رمز من الجداول المعلنة، على أن تُراعى أسبقية تقديم طلبات الترشح، ويجوز للمرشحين المستقلين أو الأحزاب التمسك بالرمز الانتخابي السابق المخصص لهم في انتخابات 2020 بناءً على طلب رسمي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه القواعد لا تسري على الأحزاب محل النزاع القضائي، مشددة على أن القرار نُفذ اعتبارًا من 4 أكتوبر 2025.