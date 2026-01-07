ضبط ربة منزل لاتهامها بالاستيلاء على أموال مواطنين في المعادي

ضبطت الأجهزة الأمنية ربة منزل؛ لاتهامها بالاستيلاء على أموال مواطنين بالمعادي.

تبلغ قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (4 أشخاص وسيدتين – مقيمون بدائرة القسم) بتتضررهم من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) لتحصلها منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة الخردة مقابل أرباح مالية إلا أنها لم تفِ بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.