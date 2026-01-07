إعلان

اتصالحوا.. آخر تطورات فيديو وفاة شخص داخل مستشفى شهير بأكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

04:11 م 07/01/2026

جزء من مقطع فيديو

شهدت أزمة وفاة مريض داخل مستشفى شهير بمدينة أكتوبر تطورًا جديدًا، بعد تصالح إدارة المستشفى مع أسرة المتوفى، وذلك عقب تبادل الاتهامات بين الطرفين، خلال تحقيقات النيابة العامة التي أُجريت أمس الثلاثاء.
وأجرت النيابة تحقيقات موسعة مع موظف بإحدى شركات السيارات بدولة خليجية، بعد اتهامه أطباء المستشفى بالإهمال الطبي والتسبب في وفاة شقيقه أثناء خضوعه لجلسة غسيل كلوي، في حين اتهمته إدارة المستشفى بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم شقيق المتوفى إدارة المستشفى بالإهمال الطبي، مؤكدًا أن شقيقه لم يتلقَّ الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، مدعيًا غياب الأطباء لفترات طويلة، وتأخر إجراءات الإسعاف والإنعاش.
في المقابل، أوضح الطبيب المعالج أن المريض وصل إلى المستشفى يوم السبت الماضي محولًا من مستشفى زايد التخصصي، وكان في حالة حرجة للغاية، حيث كان يعاني من نزيف حاد بالمخ، إلى جانب فشل في وظائف الكلى وارتفاع شديد في نسبة البوتاسيوم بالدم، وهي حالات طبية خطيرة تستوجب تدخلًا عاجلًا.
وأكد الطبيب أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة فور وصولها، وبذل محاولات إنعاش مكثفة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل نتيجة تدهور الحالة الصحية للمريض، ما أدى إلى وفاته.
وفي ختام التحقيقات، قرر الطرفان التنازل عن الاتهامات المتبادلة، وتم التصالح بينهما، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المتوفى.
وكان مقطع فيديو قد تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر خلاله شقيق المتوفى وهو يزعم وفاة شقيقه داخل مستشفى شهير بأكتوبر نتيجة الإهمال الطبي أثناء خضوعه لجلسة غسيل كلوي.
وقال ناشر الفيديو، في مقطع مدته 30 ثانية: "شوية صنايعية.. واحد دبلوم صنايع وواحد مش عارفين شغال إيه، مفيش ولا دكتور، وسابوا أخويا يموت.. 4 ساعات بيغسلوه كُلى ومش عارفين إنه عنده جلطة، أهو مات قدامكم".
وأضاف في تعليقه على الفيديو المنشور عبر صفحته الشخصية:"أخويا مات بسبب الإهمال.. لا يوجد دكتور لأكثر من ساعتين ولا إنعاش".

وفاة مريض داخل مستشفى مدينة أكتوبر أسرة المتوفى النيابة العامة

