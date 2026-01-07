مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

ثلاثي مصري في التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

12:16 م 07/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مصر وبنين (20) (1)
  • عرض 14 صورة
    مصر وبنين (22) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح مع مروان عطية وياسر إبراهيم
  • عرض 14 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (14)
  • عرض 14 صورة
    هدف محمد صلاح في بنين (8)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 14 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (1)
  • عرض 14 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (16)
  • عرض 14 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (3)
  • عرض 14 صورة
    هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين (15)
  • عرض 14 صورة
    هدف مروان عطية (10)
  • عرض 14 صورة
    هدف مروان عطية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت التشكيلة المثالية لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، وجود ثلاثي منتخب مصر، محمد صلاح وياسر إبراهيم ومروان عطية.

وفاز منتخب مصر على بنين، بثلاثية مقابل هدف، في دور الـ16، ليضرب موعدا مع كوت ديفوار في ربع النهائي.

ووفقا لموقع الإحصائيات العالمي "Sofascore"، جاءت التشكيلة المثالية لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، كالآتي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا (مالي)

خط الدفاع: ياسر إبراهيم (مصر) - نايف أكورد (المغرب) - كالفن باسي (نيجيريا)

خط الوسط: مروان عطية (مصر) - يان ديوماندي (كوت ديفوار) - بابي جاي (السنغال) - أديمولا لوكمان (نيجيريا) - أماد ديالو (كوت ديفوار)

خط الهجوم: أكور آدامز (نيجيريا) – محمد صلاح (مصر)

اقرأ أيضًا:

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم أفريقيا

روجيرو ميكالي أبرزهم.. 4 مدربين على طاولة الزمالك لخلافة عبدالرؤوف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن صدارة هدافي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن صدارة هدافي أمم أفريقيا
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
زووم

بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها
زووم

بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح
أخبار مصر

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح