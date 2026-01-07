ثلاثي مصري في التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

شهدت التشكيلة المثالية لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، وجود ثلاثي منتخب مصر، محمد صلاح وياسر إبراهيم ومروان عطية.

وفاز منتخب مصر على بنين، بثلاثية مقابل هدف، في دور الـ16، ليضرب موعدا مع كوت ديفوار في ربع النهائي.

ووفقا لموقع الإحصائيات العالمي "Sofascore"، جاءت التشكيلة المثالية لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، كالآتي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا (مالي)

خط الدفاع: ياسر إبراهيم (مصر) - نايف أكورد (المغرب) - كالفن باسي (نيجيريا)

خط الوسط: مروان عطية (مصر) - يان ديوماندي (كوت ديفوار) - بابي جاي (السنغال) - أديمولا لوكمان (نيجيريا) - أماد ديالو (كوت ديفوار)

خط الهجوم: أكور آدامز (نيجيريا) – محمد صلاح (مصر)

