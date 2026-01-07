إعلان

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة في هذا الموعد

كتب : محمد أبو بكر

05:23 م 07/01/2026

قطع مياه الشرب

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن عدد من المناطق غدا الجمعة لمدة 8 ساعات.

وأوضحت "الجيزة"، بحسب بيانها، الأربعاء، أن المناطق المنأثرة هي: (شارع الطحاوية – شارع كامل واصف – شارع عصام الدالي – شارع كافور – شارع ابن الأخشيد – شارع النيل السياحي – شارع الجيزة – شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان – شارع السلولي – شارع أمين الرافعي – شارع رفاعة – شارع حسين واصف – هيئة المساحة – شارع ثروت – شارع التحرير – شارع السد العالي).

وأضافت أن قطع المياه سيكون لمدة 8 ساعات يوم غدا الجمعة الموافق 9/ 1 /2026، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم ذاته.

وبينت محافظة الجيزة، أن الشركة أرجعت سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن خط المياه قطر 800 مم المغذي لتلك المناطق.

وأهابت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

قطع المياه لمدة 8 ساعات قطع المياه عن مناطق بالجيزة محافظة الجيزة شركة مياه الشرب بالجيزة

