تصدر اسم الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا، قوائم الأكثر رواجا، بالتزامن مع حرص مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية ميشيل كوكا مبولادينجان، على الظهور في مدرجات بطولة كأس أمم أفريقيا، واقفا بنفس طريقة زعيم بلاده الراحل، خلال المباريات.

وتحول الراحل باتريس لومومبا إلى رمز أفريقي للنضال، بعد اغتياله في عام 1961.

وبالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ 65 لرحيل لومومبا، وعودة اسمه للظهور بقوة، نرصد هنا قصة أغنية شهيرة، للمطرب محمد وردي، أزعجت حكومة الرئيس السوداني عبود، وحملت اسم الزعيم الكونغولي.

وقدم وردي، أغنيته الشهيرة "أنا أفريقي حر"، من كلمات الشاعر إسماعيل حسن، وسط حالة غضب عارم في الشارع السوداني، عقب اغتيال باتريس لومومبا، إذ تردد وقتها أن حكومة الرئيس السوداني عبود، رفضت المشاركة في خطة وضعها الرئيس المصري جمال عبدالناصر لتهريب لومومبا وأسرته إلى مصر.

وتعرض المطرب محمد وردي، للملاحقة من حكومة عبود، بعد تقديمه الأغنية التي قال فيها: "أنا إفريقي حر والحريَّة في دمي، قتلوه دون ذنب حسبوه سيموت، فإذا بالحر حي في ملايين البيوت، في وجوه كالحات لم تجد في الأرض قوت، في جسوم هدها البؤس وأضناها السكوت، سوف تحيا سوف تبقى يا لومومبا لن تموت".

أغنية محمد وردي