إعلان

مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا

كتب : نشأت علي

12:54 م 07/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقعت مصادر برلمانية إعلان أسماء النواب المعينين الـ28 غدًا الخميس، بقرار من رئيس الجمهورية.

وحدد قانون رقم 46 لسنة 2014 المعني بتنظيم عمل مجلس النواب، ضوابط التعيين في المجلس، حسب ما نصت عليه المادة 27 من القانون، والتي كانت كالآتي:

يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين؛ نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتَين 243- 244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، على النحو التالي:

- أن تتوفر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، ما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

وأخيرًا تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب؛ فالمعينون يتمتعون بنفس الحقوق ويلتزمون بنفس الواجبات كالمنتخبين.

وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب، حسب المادة 28 من القانون ذاته، في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

اقرأ أيضاً:

لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح

قداسة البابا يُصلي قداس العيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب أسماء النواب المجالس القومية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
زووم

بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالًا بنتائج انتخابات النواب في أسيوط
حوادث وقضايا

ضبط 4 أشخاص أطلقوا أعيرة نارية احتفالًا بنتائج انتخابات النواب في أسيوط
"كان هيخبطني".. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي
حوادث وقضايا

"كان هيخبطني".. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي
هل نظام محاسبة الاستهلاك في عدادات الكهرباء الكودية مختلف؟.. مصدر يكشف
مصراوى TV

هل نظام محاسبة الاستهلاك في عدادات الكهرباء الكودية مختلف؟.. مصدر يكشف
تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح