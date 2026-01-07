مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا

توقعت مصادر برلمانية إعلان أسماء النواب المعينين الـ28 غدًا الخميس، بقرار من رئيس الجمهورية.

وحدد قانون رقم 46 لسنة 2014 المعني بتنظيم عمل مجلس النواب، ضوابط التعيين في المجلس، حسب ما نصت عليه المادة 27 من القانون، والتي كانت كالآتي:

يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين؛ نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتَين 243- 244 من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، على النحو التالي:

- أن تتوفر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، ما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

وأخيرًا تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب؛ فالمعينون يتمتعون بنفس الحقوق ويلتزمون بنفس الواجبات كالمنتخبين.

وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب، حسب المادة 28 من القانون ذاته، في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

