إعلان

تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق

كتب : أحمد جمعة

01:49 م 07/01/2026 تعديل في 01:51 م

ألبان الأطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله، في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من شركة "نستله مصر" يفيد بتنفيذ سحب طوعي احتراز ى لهذه الدفعات.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى أن المنتجات المعنية بالسحب الاحترازي تشمل:

1111111111111111111111111111111111

سبب السحب الاحترازي

وأوضحت الهيئة أن سبب السحب يعود إلى رصد وجود آثار لمادة (Cereulide)، الناتجة عن بكتيريا (Bacillus cereus)، في أحد المكونات الأولية (زيت حمض الأراكيدونيك – ARA) المستخدم في التصنيع، وهي مادة قد تؤدي، في حال التعرض لها، إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال.

وتضمنت إجراءات هيئة سلامة الغذاء، تنفيذ سحب احترازي فوري للدفعات محل التحذير اعتبارًا من 7 يناير 2026، ومتابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة نستله، وإلزام الموردين والموزعين بـالوقف الفوري لتداول المنتجات التي تحمل أرقام التشغيلات الواردة أعلاه.

ووجهت عددا من التوصيات للمستهلكين، بضرورة التحقق من أرقام التشغيلات على العبوة، وفي حال تطابق بيانات المنتج، يُوصى بـ التوقف فورًا عن استخدامه والتخلص منه بطريقة آمنة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإجراء يأتي كإجراء احترازي استباقي في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ألبان الأطفال سحب ألبان الأطفال سلامة الغذاء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قريبًا بالسوق المصري.. انطلاق فورثينج S7 لأول مرة محليًا
أخبار السيارات

قريبًا بالسوق المصري.. انطلاق فورثينج S7 لأول مرة محليًا
بين زفة العروس وفرحة البرلمان.. تفاصيل سقوط 19 ضحية في كارثة على دائري
أخبار المحافظات

بين زفة العروس وفرحة البرلمان.. تفاصيل سقوط 19 ضحية في كارثة على دائري
شقيق مبابي يدعم منتخب الجزائر في أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

شقيق مبابي يدعم منتخب الجزائر في أمم أفريقيا
ظاهرة فلكية نادرة.. 3 أبراج الأكثر حظا- "فلوس وحب وترقية"
علاقات

ظاهرة فلكية نادرة.. 3 أبراج الأكثر حظا- "فلوس وحب وترقية"
البابا تواضروس: وحدة المصريين أولوية وطنية وزيارة الرئيس للكاتدرائية ترسخ
أخبار مصر

البابا تواضروس: وحدة المصريين أولوية وطنية وزيارة الرئيس للكاتدرائية ترسخ

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح