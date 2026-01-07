تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنفيذ سحب احترازي لعدد محدود من دفعات منتجات حليب الأطفال من إنتاج شركة نستله، في ضوء إخطار رسمي ورد إليها من شركة "نستله مصر" يفيد بتنفيذ سحب طوعي احتراز ى لهذه الدفعات.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى أن المنتجات المعنية بالسحب الاحترازي تشمل:

سبب السحب الاحترازي

وأوضحت الهيئة أن سبب السحب يعود إلى رصد وجود آثار لمادة (Cereulide)، الناتجة عن بكتيريا (Bacillus cereus)، في أحد المكونات الأولية (زيت حمض الأراكيدونيك – ARA) المستخدم في التصنيع، وهي مادة قد تؤدي، في حال التعرض لها، إلى الغثيان والقيء الشديد، خاصة لدى الأطفال.

وتضمنت إجراءات هيئة سلامة الغذاء، تنفيذ سحب احترازي فوري للدفعات محل التحذير اعتبارًا من 7 يناير 2026، ومتابعة إجراءات السحب بالتنسيق الكامل مع شركة نستله، وإلزام الموردين والموزعين بـالوقف الفوري لتداول المنتجات التي تحمل أرقام التشغيلات الواردة أعلاه.

ووجهت عددا من التوصيات للمستهلكين، بضرورة التحقق من أرقام التشغيلات على العبوة، وفي حال تطابق بيانات المنتج، يُوصى بـ التوقف فورًا عن استخدامه والتخلص منه بطريقة آمنة، والالتزام بالتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للهيئة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإجراء يأتي كإجراء احترازي استباقي في إطار حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الأطفال.