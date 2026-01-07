إعلان

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان

كتب : عمرو صالح

03:58 م 07/01/2026

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن آخر التطورات المتعلقة بافتتاح حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، في ظل أعمال التطوير التي تشهدها منذ أكثر من عامين، والتي من شأنها أن تجعلها مقصداً ترفيهياً وسياحياً بارزاً.

وقال فاروق، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التطوير التي تشهدها الحديقة، والتي تشمل البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي وأماكن إيواء الحيوانات والمباني التاريخية مثل القصر والكشك الياباني، موضحاً أن أعمال التطوير تُجرى بمواصفات عالمية عالية الجودة، وذلك لضمان خروجها بأفضل صورة من شأنها أن تضع الحديقة في مقدمة التصنيفات العالمية للحدائق.

وبشأن آلية وموعد افتتاح الحديقة، أوضح "فاروق" أن حديقة الحيوان سيتم افتتاحها على عدة مراحل ولن تكون مرة واحدة كما يتصور البعض، نظراً لحجم التطوير الذي تشهده والذي يتطلب مراجعة مع المنظمات الدولية مع نهاية كل مرحلة؛ لضمان مرتبة التصنيف الدولي والعودة بها لسابق عهدها.

واستكمل: "من المتوقع أن يتم الافتتاح الرسمي لحديقة الحيوان في النصف الثاني من العام الجاري، أي عقب انتهاء زيارات البعثات والمنظمات الدولية للحديقة، والاستماع لكافة الملاحظات التي تقترح من قبلهم تجاه خطة التطوير".

وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة تطوير حديقة الحيوان ستجعلها مقصداً رئيسياً للزوار سواء داخل مصر أو خارجها، وستعيدها للصدارة كما كانت في السنوات الماضية.

علاء فاروق وزير الزراعة افتتاح حديقة الحيوان

