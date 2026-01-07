شقيق مبابي يدعم منتخب الجزائر في أمم أفريقيا

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

اتخذ إيثان مبابي نجم ليل الفرنسي وشقيق كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، اتجاها مخالفا لشقيقه، عندما قرر تشجيع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وظهر كيليان مبابي في مدرجات مباريات المغرب بكأس الأمم الأفريقية، لدعم صديقه السابق أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان.

ومن جانبه، قرر إيثان مبابي تشجيع منتخب الجزائر، لأصوله الجزائرية التي تعود لوالدته، ونشر الحساب الرسمي لنادي ليل على منصة "إكس"، توقعات اللاعبين لمباراة الجزائر والكونغو الديموقراطية.

وقال إيثان مبابي: "أصولي جزائرية لهذا سأقول بأن منتخب الجزائر سيفوز بهدفين دون رد"

