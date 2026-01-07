مباريات الأمس
شقيق مبابي يدعم منتخب الجزائر في أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

01:27 م 07/01/2026
اتخذ إيثان مبابي نجم ليل الفرنسي وشقيق كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، اتجاها مخالفا لشقيقه، عندما قرر تشجيع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وظهر كيليان مبابي في مدرجات مباريات المغرب بكأس الأمم الأفريقية، لدعم صديقه السابق أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان.

ومن جانبه، قرر إيثان مبابي تشجيع منتخب الجزائر، لأصوله الجزائرية التي تعود لوالدته، ونشر الحساب الرسمي لنادي ليل على منصة "إكس"، توقعات اللاعبين لمباراة الجزائر والكونغو الديموقراطية.

وقال إيثان مبابي: "أصولي جزائرية لهذا سأقول بأن منتخب الجزائر سيفوز بهدفين دون رد"

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم أفريقيا

روجيرو ميكالي أبرزهم.. 4 مدربين على طاولة الزمالك لخلافة عبدالرؤوف

مبابي وشقيقه شقيق مبابي منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية

مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء
بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
"بابا خنق ماما وضربها بالنار".. أقوال صادمة لتوأم لاعبة الجودو دينا علاء
امتداد مسير قطار 926 من الإسكندرية إلى سوهاج بدءًا من هذا الموعد
