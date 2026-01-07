حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح

انتهاء اليوم الثالث من لجان استقبال النواب الجدد.. وتسليم الكارنيهات لـ

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء إلى الاثنين 12 يناير 2026، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان: يسود استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة نهاراً غدا الخميس 8 يناير على أغلب الأنحاء، كما يسود طقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً يوم الخميس 8 يناير على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وكذلك فرص أمطار متفاوتة الشدة يوم الجمعة 9 يناير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأيضا نشاط رياح من الجمعة 9 يناير الى الأحد 11 يناير على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.