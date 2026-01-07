مباريات الأمس
إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

04:22 م 07/01/2026
أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ويعاونه إبراهيم صلاح مدرب فريق G السابق.

ويبدأ الجهاز الفني الجديد للزمالك عمله بداية من مران اليوم الأربعاء، على أن يقود الفريق زد، يوم 11 يناير المقبل، لكنه لن يكون إبراهيم صلاح موجودًا في هذا اللقاء، بسبب تعرضه للإيقاف.

وكان إبراهيم صلاح مدربًا لفريق G، الناشط في القسم الثاني، منذ بداية الموسم الحالي، إلا أنه تمت إقالته بعد مباراة القناطر الخيرية، التي شهدت أحداثًا مأساوية بين اللاعبين والجهازين الفنيين.

وعلى خلفية تلك المباراة، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف إبراهيم صلاح عبد الفتاح المدير الفني لنادي جي، ثماني مباريات بالإضافة إلى المباريات المتبقية له من العقوبة السابقة (مباراة) وغرامة مالية قيمتها 10000 جنيهًا عشرة آلاف جنيهًا، وذلك لنزوله أرض الملعب والاعتداء على أحد المنتمين بالرغم من إيقافه، مما أدى إلى إثارة المنتمين للنادي ونزولهم لأرض الملعب وتبادل الضرب.

