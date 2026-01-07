أمريكا تكشف تفاصيل ضبط ناقلة نفط ترفع العلم الروسي ومرتبطة بفنزويلا

وكالات

أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية (US European Command) أنها استولت على ناقلة نفط ترفع العلم الروسي ومرتبطة بفنزويلا، كانت تلاحقها في شمال المحيط الأطلسي.

وقالت القيادة في بيان نُشر على إحدى منصاتها إن "هذه العملية تدعم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستهدف السفن الخاضعة للعقوبات والتي تهدد أمن واستقرار نصف الكرة الغربي".

ومن جانبها أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، أن خفر السواحل الأمريكي نفّذ عمليتين منسّقتين بدقة قبيل فجر اليوم، تم خلالهما الصعود على ناقلتي نفط تابعتين لما يُعرف بـ"أسطول الظل"، إحداهما في شمال المحيط الأطلسي، والأخرى في مياه دولية قرب منطقة الكاريبي.

وأوضحت الوزيرة أن الناقلتين — Bella I وSophia — كانتا قد رستا آخر مرة في فنزويلا أو كانتا في طريقهما إليها، في انتهاك للعقوبات المفروضة.

وأضافت أنه، وتحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملت الفرق التكتيكية التابعة لخفر السواحل الأمريكي بشكل وثيق مع نظرائها في وزارات الدفاع والعدل والخارجية، مستخدمة خبراتها المتخصصة لتنفيذ العمليتين خلال ساعات قليلة، وضمان صعود آمن وفعّال إلى الناقلتين الواحدة تلو الأخرى.

وبيّنت الوزيرة أن إحدى الناقلتين، Bella I، حاولت التهرّب من خفر السواحل لأسابيع، بل قامت بتغيير علمه إلى علم روسيا وطلاء اسم جديد على بدنها أثناء المطاردة، في محاولة وصفتها بـ"اليائسة والفاشلة" للإفلات من العدالة.

وأشادت في هذا السياق بطاقم السفينة USCGC Munro، الذي واصل مطاردة الناقلة عبر أعالي البحار وفي ظروف جوية قاسية، مؤكدة أنهم حافظوا على أعلى درجات اليقظة لحماية الولايات المتحدة، ومشيدة بما أبدوه من عزم ووطنية تستحق فخر الأمريكيين.

وشددت وزيرة الأمن الداخلي على أن "مجرمي العالم على علم بهذه الرسالة: يمكنكم الركض، لكنكم لا تستطيعون الاختباء"، مؤكدة أن الولايات المتحدة "ن تتراجع عن مهمتها في حماية الشعب الأمريكي وتعطيل تمويل شبكات إرهاب المخدرات أينما وُجدت".

واختتمت بيانها بالقول إن هذه العمليات "تجسّد أعلى درجات الجاهزية القتالية للقوات الأمريكية"، معتبرة أنها تمثل تطبيقًا عمليًا لسياسة "أمريكا أولًا" في البحر.