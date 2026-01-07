إعلان

25 مليون جنيه في قبضة القانون.. الداخلية تضبط عنصرين جنائيين

كتب : علاء عمران

03:31 م 07/01/2026

وزارة الداخلية

استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها.

المتهمان حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وظهروا وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

وقد قُدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 25 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال مكافحة الأسلحة والذخائر

