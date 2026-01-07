25 مليون جنيه في قبضة القانون.. الداخلية تضبط عنصرين جنائيين

استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها.

المتهمان حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وظهروا وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

وقد قُدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 25 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا