بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير (صورة)

خرج خماسي منتخب مصر، محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمدي فتحي، في نزهة بمدينة أكادير المغربية، بعد حسم التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على بنين، بنتيجة 3-1، ليضرب موعدا مع كوت ديفوار في الدور المقبل.

ونشر عمر مرموش، لاعب منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي، صورته مع رباعي الفراعنة، محمد صلاح لاعب ليفربول، محمد هاني ومصطفى شوبير ثنائي الأهلي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وهما يستقلان دراجات بمدينة أكادير.

