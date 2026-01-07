مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير (صورة)

كتب : هند عواد

04:03 م 07/01/2026
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
    عمر مرموش
    هدف محمد صلاح في بنين (8)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (2)
    حمدي فتحي
    حمدي فتحي من جلسة تصوير منتخب مصر

خرج خماسي منتخب مصر، محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمدي فتحي، في نزهة بمدينة أكادير المغربية، بعد حسم التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على بنين، بنتيجة 3-1، ليضرب موعدا مع كوت ديفوار في الدور المقبل.

خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير

ونشر عمر مرموش، لاعب منتخب مصر ومانشستر سيتي الإنجليزي، صورته مع رباعي الفراعنة، محمد صلاح لاعب ليفربول، محمد هاني ومصطفى شوبير ثنائي الأهلي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وهما يستقلان دراجات بمدينة أكادير.

اقرأ أيضًا:

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم أفريقيا

روجيرو ميكالي أبرزهم.. 4 مدربين على طاولة الزمالك لخلافة عبدالرؤوف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر عمر مرموش محمد صلاح مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية

إعلان

إعلان

