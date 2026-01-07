انتحل شاب حاصل على بكالوريوس علوم، صفة طبيب، وعمل بدلًا من شقيقه التوأم داخل وحدة طب الأسرة بقرية "جزيرة نكلا"، بمحافظة البحيرة، لمدة عامين دون اكتشاف أمره.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مأمور مركز شرطة شبراخيت بلاغًا من إحدى الممرضات العاملات بوحدة طب الأسرة، أفادت فيه باكتشافها أن الشخص الذي يباشر توقيع الكشف الطبي على الأهالي منذ نحو عامين ليس الطبيب الحقيقي، وإنما شقيقه التوأم غير المؤهل طبيًا.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة ما ورد، وأن المتهم "أحمد. م. ح" خريج كلية علوم، استلم العمل بالوحدة الصحية بدلًا من شقيقه "محمد. م. ح" الطبيب المعين رسميًا.

وبإلقاء القبض على الشقيقين ومواجهتهما أمام جهات التحقيق، اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قرر الطبيب الأصلي أن شقيقه حصل على فرصة عمل بأجر مرتفع في إحدى شركات البترول، وعقب رفض مديرية الصحة بالبحيرة منحه إجازة بدون مرتب، اتفق الشقيقان على استغلال التشابه الشكلي بينهما، ليؤدي خريج كلية العلوم مهام الطبيب داخل الوحدة الصحية، مع استمرار قيد الطبيب الحقيقي بوظيفته الحكومية.

حرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، بتهم التزوير في أوراق رسمية، وانتحال صفة، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.