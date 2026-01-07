إعلان

ضبط سائق ميكروباص تحرش بسيدة في سوهاج

كتب : علاء عمران

05:12 م 07/01/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة إحدى السيدات من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لقيامه بمعاكسة كريمة شقيقها حال استقلالها السيارة برفقته بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص"، وقائدها (سائق - مقيم دائرة مركز شرطة أخميم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

