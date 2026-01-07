ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عاكف، ومديريات الأمن المختلفة، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 4 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة.

وجاءت هذه الضبطيات في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، وما يرتبط بها من ممارسات غير قانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.