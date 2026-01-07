إعلان

بالفيديو موكب زفاف يتحول لمشهد خطير على طريق الفيوم.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

03:38 م 07/01/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي 3 سيارات بأداء حركات استعراضية على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إنه بالفحص تم تحديد وضبط السيارات الظاهرة في الفيديو وقائديها (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الفيوم)، وبمواجهتهم اعترفوا بتنفيذ الحركات الاستعراضية أثناء احتفالهم بزفاف شقيق أحدهم.

تم التحفظ على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائديها.

وزارة الداخلية طريق الفيوم زفاف

