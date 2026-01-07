بالفيديو موكب زفاف يتحول لمشهد خطير على طريق الفيوم.. والداخلية تتحرك
كتب : علاء عمران
المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي 3 سيارات بأداء حركات استعراضية على طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إنه بالفحص تم تحديد وضبط السيارات الظاهرة في الفيديو وقائديها (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الفيوم)، وبمواجهتهم اعترفوا بتنفيذ الحركات الاستعراضية أثناء احتفالهم بزفاف شقيق أحدهم.
تم التحفظ على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قائديها.
اقرأ أيضًا:
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند
اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء
محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو
لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)
بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا