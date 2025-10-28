حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب

كتب - محمد الصاوي:

شنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السيدة زينب، بقيادة المقدم علاء أبو المجد رئيس المباحث، حملة أمنية مكبّرة استهدفت مختلف شوارع ومناطق الحي؛ لضبط الخارجين عن القانون ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين الأوضاع الأمنية.

وقد لاقت الحملة ترحيبًا من الأهالي الذين أشادوا بجهود الشرطة في استعادة النظام، مؤكدين أن الشوارع شهدت تحسنًا ملحوظًا واختفاء مظاهر الفوضى.

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية بمختلف أحياء العاصمة، لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون.