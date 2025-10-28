إعلان

حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب

كتب : محمد الصاوي

11:29 ص 28/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (6)_6
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (5)_5
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (4)_4
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (3)_3
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (2)_2
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (12)_12
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (7)_7
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (10)_10
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (1)_1
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (9)_9
  • عرض 12 صورة
    حملة أمنية مكبّرة لإعادة الانضباط في السيدة زينب (11)_11

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب - محمد الصاوي:
شنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السيدة زينب، بقيادة المقدم علاء أبو المجد رئيس المباحث، حملة أمنية مكبّرة استهدفت مختلف شوارع ومناطق الحي؛ لضبط الخارجين عن القانون ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين الأوضاع الأمنية.
وقد لاقت الحملة ترحيبًا من الأهالي الذين أشادوا بجهود الشرطة في استعادة النظام، مؤكدين أن الشوارع شهدت تحسنًا ملحوظًا واختفاء مظاهر الفوضى.
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية بمختلف أحياء العاصمة، لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبّرة إعادة الانضباط السيدة زينب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail