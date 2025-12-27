بالصور.. أمطار غزيرة في كفر الشيخ والمرور يعمل بانتظام

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، موجة من الطقس غير المستقر صاحبها سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة، سبقتها نشاط للرياح ما بين خفيفة إلى متوسطة.

ورغم غزارة الأمطار، أكدت المصادر المحلية انتظام حركة السير والمرور على الطرق العامة والسريعة والرئيسية بنطاق المحافظة، دون رصد أي توقفات أو معوقات مؤثرة حتى الآن.

من جانبه، أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، توجيهات عاجلة لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرف عمليات الوحدات المحلية، برفع درجة الاستعداد والمتابعة الدورية لحالة الطقس لسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه وتسيير الحركة المرورية.