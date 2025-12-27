إعلان

بالصور.. أمطار غزيرة في كفر الشيخ والمرور يعمل بانتظام

كتب : إسلام عمار

05:10 ص 27/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الامطار_2
  • عرض 8 صورة
    امطار غزيرة_3
  • عرض 8 صورة
    خلال سقوط امطار_5
  • عرض 8 صورة
    صورة توضخ نزول الامطار_6
  • عرض 8 صورة
    جانب من سقوط الامطار_4
  • عرض 8 صورة
    نزول الامطار على الارض_8
  • عرض 8 صورة
    مشهد من سقوط الامطار_7

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، موجة من الطقس غير المستقر صاحبها سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة، سبقتها نشاط للرياح ما بين خفيفة إلى متوسطة.

ورغم غزارة الأمطار، أكدت المصادر المحلية انتظام حركة السير والمرور على الطرق العامة والسريعة والرئيسية بنطاق المحافظة، دون رصد أي توقفات أو معوقات مؤثرة حتى الآن.

من جانبه، أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، توجيهات عاجلة لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرف عمليات الوحدات المحلية، برفع درجة الاستعداد والمتابعة الدورية لحالة الطقس لسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه وتسيير الحركة المرورية.

سقوط أمطار كفر الشيخ رفع درجة الاستعداد حالة الطقس

