زوجة ياسر إبراهيم لاعب الأهلي تحتفل بالكريسماس

"بعد مشاركته أمام جنوب أفريقيا".. زوجة إمام عاشور توجه له رسالة خاصة

احتفلت أسماء ياسر زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بالكريسماس من خلال مشاركة مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت زوجة نجم الأهلي مجموعة من الصور، لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال ارتدائها ملابس الاحتفال بالكريسماس، بجانب التقاط بعض الصور أمام شجرة الكريسماس أيضًا.

وعلى الجانب الآخر شارك ياسر إبراهيم أمس الجمعة، في مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر كان قد تمكن من تحقيق الفوز أمس الجمعة، على حساب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل.