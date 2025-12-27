إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف شرق غزة

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بتجدد القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، وذلك في إطار التصعيد المستمر للعمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة بالقطاع.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فقد أكدت المصادر الفلسطينية سماع دوي انفجارات قوية هزت الأحياء الشرقية للمدينة، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء، واستهداف عدد من المواقع في تلك المناطق.