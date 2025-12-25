بعد النظر في التظلمات.. الوطنية للانتخابات تبطل عدة لجان دون التأثير على

دخلت والدة "يوسف" أحد المنقذين المتهمين في قضية غرق السباح "يوسف محمد" باستاد القاهرة حال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، في نوبة بكاء، عقب تأجيل محكمة جنح مدينة نصر نظر الدعوى إلى 8 يناير 2026.

وقالت الأم في بث مباشر لمصراوي، إن ابنها (طالب في كلية التربية الرياضية)، شارك في بطولة الجمهورية للسباحة منقذا مع آخرين "ابني مسؤول عن 4 حارت من 0 حتى 4 .. و حادث غرق السباح يوسف في حارة 7 ومكانش على المسبح اللي حصل في الغرق"، مؤكدة أنه وفي يوم الحادثة عاد في حالة حزن شديدة بعد غرق الطفل "قالي يا ماما محدش عرف يساعده".

وتابعت الأم :"ربنا يصبر قلب أم يوسف.. بس ابني مظلوم ولو هو مسؤول عن الحادث يتحاسب"، موضحة أن حالة الغرق لم تقع في مسؤولية ابنها " لما رحت له في الحبس قالي يا أمى أنا كل ذنبي انى طلعت اشتغل واجرى على أكل عيشى".

وقررت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، تأجيل محاكمة 18 متهما في واقعة غرق السباح "يوسف محمد" عن طريق الإهمال، إلى جلسة 8 يناير 2026.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين والذين طلبوا أجل للاطلاع و استخراج صورة رسمية من أوراق الدعوى، ومناقشة ولي أمر طالب الذي حاول إنعاش الطفل بعد خروجه من المياه. فيما انضم أحمد مرتضي منصور إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مدعيًا مدني بمبلغ 200 ألف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في الدعوى رقم 8047 لسنة 2025 جنح مدينة نصر؛ رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، تسببوا خطأ في وفاة السباح "يوسف محمد " عن طريق الإهمال.

وتابعت النيابة أن المتهمين "كمال .م"، و " يوسف.م"، و" وائل.ح"، و " يحيي.ع"، و " ياسر.م"، و"محمد .ع"، و " محمد.ح"، و "هشام.ف" و " إسلام.إ" و"أحمد.و"، و " نادر .م"، و "محمد.إ"، و " أميرة .ا"، و" يحيي.ز" ، و "الشيماء.ا"،و " ياسر .ع"، و " محمد .ح" و " إبراهيم .ن"، جميعًا قصروا في أداء المهام المنوطة بهم، واخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وعرضوا حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.