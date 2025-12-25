إعلان

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

كتب : محمود الشوربجي , أحمد عادل

02:53 م 25/12/2025
تصوير- أحمد مسعد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن أسماء المرشحين الفائزين في مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاءت أسماء المرشحين الفائزين كالآتي:

-محافظة القاهرة

دائرة الزاوية الحمراء: عمر محمد عمر

دائرة حدائق القبة: سعيد رضا الوسيمي

دائرة المطرية: وائل الطحان -وأحمد منطاوي

دائرة المرج: سيد درويش

دائرة الخليفة: سيد حنفي

دائرة البساتين: محمود الشيخ

دائرة حلوان: عيد حماد -خالد رياض -مصطفى دقدق

-محافظة القليوبية

دائرة بنها: هاني شحاته

دائرة طوخ: مصطفي النفيلي -ياسر منصور قدح

دائرة قليوب: عزت كريم - محمود مرسي -سمير بيومي

دائرة الخانكة: حاتم الشامي

دائرة شبين القناطر: عبد العزيز الصفتي

-محافظة الدقهلية:

دائرة أول المنصور: نبيل أبو ورد -رضا عبد السلام

دائرة المنصورة: تامر القصبي -جمال الفار

دائرة بلقاس: احمد عبد العزيز عرفي -عوض عبد الفتاح

دائرة طلخا: عبدالحميد الشوري -محمد ثروت

دائرة دكرنس:باسم بهاء -نوصحي علي - أحمد السنجيدي

دائرة منية النصر: عمرو الحنفي - رزق الشبلي

دائرة المنزلة: أحمد الحديدي -عادل الجيار

دائرة ميت غمر: أحمد شرعان -عماد الغلبان

دائرة اجا: وائل الجندي -عبده مأمون شحاته

دائرة السنبلاوين: صلاح فودة -محمد النبوي

-محافظة المنوفية

دائرة شبين الكوم: معتز حجازي -شريف الغرابلي

دائرة قويسنا:محمد العدوي -هشام عبدالواحد

دائرة تلا: إبراهيم خليف -عماد الغراب

دائرة أشمون:صابر عبد القوي -محمد بركات

دائرة الباجور: أحمد السبكي

دائرة منوف: محمد صبحي

محافظة الغربية:

دائرة أول طنطا: أحمد الجرواني -سمير الخولي -طارق المحمدي

دائرة كفر الزيات: هادي سالم -حسين خليل

دائرة قطور: محمد عبدالقادر الدماطي

دائرة أول المحلة الكبرى: محمود الشامي -أحمد بلال البرلسي

دائرة المحلة الكبرى: إبراهيم الديب -عمرو فهمي

دائرة سمنود: جبر العشري

دائرة زفتى: محمد عامر -محمد منير ربيع -صقر عبدالفتاح

-محافظة كفر الشيخ

دائرة كفر الشيخ: محمد عرابي -محمد خليفة -محي القطامي

دائرة سيدي سالم: توفيق أبو أحمد -محمد السعيد عبيدي

دائرة الحامول: عزت عبدالرحمن -أحمد رجب الشافعي

دائرة دسوق: عادل النجار -محمد عطا- محمد عبدالعزيز داوود

-محافظة الشرقية

دائرة أول الزقازيق: لطفي شحاته -محمد الصالحي -إيمان خضر -مروة هاشم

دائرة بلبيس: علي النقيطي -رشيد عامر -سحر عتمان

دائرة أول العاشر من رمضان: أحمد حلمي

دائرة أبوكبير: عبدالله لاشين -حاتم عبدالعزيز

دائرة ديرب نجم: طلعت السويدي -عبدالباقي تركيا

دائرة فاقوس: إمام منصور -نبيل العطار -صلاح شريبة

دائرة أبوحماد: ثروت سويلم -مدحت السنجري

دائرة الحسينية: مصطفى عمر -رائف تمراز

-محافظة دمياط

دائرة كفر سعد: السيد الغيطاني -محمود نجيب مشعل

-محافظة بورسعيد

دائرة أول بور فؤاد: حسن عمال

-محافظة الاسماعيلية

دائرة ثان الإسماعيلية: محمد حنفي الصافي

دائرة القنطرة غرب: محمد طلبة

دائرة القصاصين الجديدة: سامي سليم

-محافظة السويس

دائرة السويس: أحمد خشانة

-محافظة شمال سيناء

دائرة الحسنة: موسر عكيرش

-محافظة جنوب سيناء

دائرة الطور: ماجد ربيع

رسميًا اعتماد نتيجة إعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025

القاضي حازم بدوي انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات

