بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
كتب : محمود الشوربجي , أحمد عادل
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
-
-
عرض 14 صورة
-
عرض 14 صورة
تصوير- أحمد مسعد
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن أسماء المرشحين الفائزين في مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسماء المرشحين الفائزين كالآتي:
-محافظة القاهرة
دائرة الزاوية الحمراء: عمر محمد عمر
دائرة حدائق القبة: سعيد رضا الوسيمي
دائرة المطرية: وائل الطحان -وأحمد منطاوي
دائرة المرج: سيد درويش
دائرة الخليفة: سيد حنفي
دائرة البساتين: محمود الشيخ
دائرة حلوان: عيد حماد -خالد رياض -مصطفى دقدق
-محافظة القليوبية
دائرة بنها: هاني شحاته
دائرة طوخ: مصطفي النفيلي -ياسر منصور قدح
دائرة قليوب: عزت كريم - محمود مرسي -سمير بيومي
دائرة الخانكة: حاتم الشامي
دائرة شبين القناطر: عبد العزيز الصفتي
-محافظة الدقهلية:
دائرة أول المنصور: نبيل أبو ورد -رضا عبد السلام
دائرة المنصورة: تامر القصبي -جمال الفار
دائرة بلقاس: احمد عبد العزيز عرفي -عوض عبد الفتاح
دائرة طلخا: عبدالحميد الشوري -محمد ثروت
دائرة دكرنس:باسم بهاء -نوصحي علي - أحمد السنجيدي
دائرة منية النصر: عمرو الحنفي - رزق الشبلي
دائرة المنزلة: أحمد الحديدي -عادل الجيار
دائرة ميت غمر: أحمد شرعان -عماد الغلبان
دائرة اجا: وائل الجندي -عبده مأمون شحاته
دائرة السنبلاوين: صلاح فودة -محمد النبوي
-محافظة المنوفية
دائرة شبين الكوم: معتز حجازي -شريف الغرابلي
دائرة قويسنا:محمد العدوي -هشام عبدالواحد
دائرة تلا: إبراهيم خليف -عماد الغراب
دائرة أشمون:صابر عبد القوي -محمد بركات
دائرة الباجور: أحمد السبكي
دائرة منوف: محمد صبحي
محافظة الغربية:
دائرة أول طنطا: أحمد الجرواني -سمير الخولي -طارق المحمدي
دائرة كفر الزيات: هادي سالم -حسين خليل
دائرة قطور: محمد عبدالقادر الدماطي
دائرة أول المحلة الكبرى: محمود الشامي -أحمد بلال البرلسي
دائرة المحلة الكبرى: إبراهيم الديب -عمرو فهمي
دائرة سمنود: جبر العشري
دائرة زفتى: محمد عامر -محمد منير ربيع -صقر عبدالفتاح
-محافظة كفر الشيخ
دائرة كفر الشيخ: محمد عرابي -محمد خليفة -محي القطامي
دائرة سيدي سالم: توفيق أبو أحمد -محمد السعيد عبيدي
دائرة الحامول: عزت عبدالرحمن -أحمد رجب الشافعي
دائرة دسوق: عادل النجار -محمد عطا- محمد عبدالعزيز داوود
-محافظة الشرقية
دائرة أول الزقازيق: لطفي شحاته -محمد الصالحي -إيمان خضر -مروة هاشم
دائرة بلبيس: علي النقيطي -رشيد عامر -سحر عتمان
دائرة أول العاشر من رمضان: أحمد حلمي
دائرة أبوكبير: عبدالله لاشين -حاتم عبدالعزيز
دائرة ديرب نجم: طلعت السويدي -عبدالباقي تركيا
دائرة فاقوس: إمام منصور -نبيل العطار -صلاح شريبة
دائرة أبوحماد: ثروت سويلم -مدحت السنجري
دائرة الحسينية: مصطفى عمر -رائف تمراز
-محافظة دمياط
دائرة كفر سعد: السيد الغيطاني -محمود نجيب مشعل
-محافظة بورسعيد
دائرة أول بور فؤاد: حسن عمال
-محافظة الاسماعيلية
دائرة ثان الإسماعيلية: محمد حنفي الصافي
دائرة القنطرة غرب: محمد طلبة
دائرة القصاصين الجديدة: سامي سليم
-محافظة السويس
دائرة السويس: أحمد خشانة
-محافظة شمال سيناء
دائرة الحسنة: موسر عكيرش
-محافظة جنوب سيناء
دائرة الطور: ماجد ربيع
اقرأ أيضًا