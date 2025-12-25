رسميًا اعتماد نتيجة إعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025

بعد النظر في التظلمات.. الوطنية للانتخابات تبطل عدة لجان دون التأثير على

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عن أسماء المرشحين الفائزين في مرحلة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاءت أسماء المرشحين الفائزين كالآتي:

-محافظة القاهرة

دائرة الزاوية الحمراء: عمر محمد عمر

دائرة حدائق القبة: سعيد رضا الوسيمي

دائرة المطرية: وائل الطحان -وأحمد منطاوي

دائرة المرج: سيد درويش

دائرة الخليفة: سيد حنفي

دائرة البساتين: محمود الشيخ

دائرة حلوان: عيد حماد -خالد رياض -مصطفى دقدق

-محافظة القليوبية

دائرة بنها: هاني شحاته

دائرة طوخ: مصطفي النفيلي -ياسر منصور قدح

دائرة قليوب: عزت كريم - محمود مرسي -سمير بيومي

دائرة الخانكة: حاتم الشامي

دائرة شبين القناطر: عبد العزيز الصفتي

-محافظة الدقهلية:

دائرة أول المنصور: نبيل أبو ورد -رضا عبد السلام

دائرة المنصورة: تامر القصبي -جمال الفار

دائرة بلقاس: احمد عبد العزيز عرفي -عوض عبد الفتاح

دائرة طلخا: عبدالحميد الشوري -محمد ثروت

دائرة دكرنس:باسم بهاء -نوصحي علي - أحمد السنجيدي

دائرة منية النصر: عمرو الحنفي - رزق الشبلي

دائرة المنزلة: أحمد الحديدي -عادل الجيار

دائرة ميت غمر: أحمد شرعان -عماد الغلبان

دائرة اجا: وائل الجندي -عبده مأمون شحاته

دائرة السنبلاوين: صلاح فودة -محمد النبوي

-محافظة المنوفية

دائرة شبين الكوم: معتز حجازي -شريف الغرابلي

دائرة قويسنا:محمد العدوي -هشام عبدالواحد

دائرة تلا: إبراهيم خليف -عماد الغراب

دائرة أشمون:صابر عبد القوي -محمد بركات

دائرة الباجور: أحمد السبكي

دائرة منوف: محمد صبحي

محافظة الغربية:

دائرة أول طنطا: أحمد الجرواني -سمير الخولي -طارق المحمدي

دائرة كفر الزيات: هادي سالم -حسين خليل

دائرة قطور: محمد عبدالقادر الدماطي

دائرة أول المحلة الكبرى: محمود الشامي -أحمد بلال البرلسي

دائرة المحلة الكبرى: إبراهيم الديب -عمرو فهمي

دائرة سمنود: جبر العشري

دائرة زفتى: محمد عامر -محمد منير ربيع -صقر عبدالفتاح

-محافظة كفر الشيخ

دائرة كفر الشيخ: محمد عرابي -محمد خليفة -محي القطامي

دائرة سيدي سالم: توفيق أبو أحمد -محمد السعيد عبيدي

دائرة الحامول: عزت عبدالرحمن -أحمد رجب الشافعي

دائرة دسوق: عادل النجار -محمد عطا- محمد عبدالعزيز داوود

-محافظة الشرقية

دائرة أول الزقازيق: لطفي شحاته -محمد الصالحي -إيمان خضر -مروة هاشم

دائرة بلبيس: علي النقيطي -رشيد عامر -سحر عتمان

دائرة أول العاشر من رمضان: أحمد حلمي

دائرة أبوكبير: عبدالله لاشين -حاتم عبدالعزيز

دائرة ديرب نجم: طلعت السويدي -عبدالباقي تركيا

دائرة فاقوس: إمام منصور -نبيل العطار -صلاح شريبة

دائرة أبوحماد: ثروت سويلم -مدحت السنجري

دائرة الحسينية: مصطفى عمر -رائف تمراز

-محافظة دمياط

دائرة كفر سعد: السيد الغيطاني -محمود نجيب مشعل

-محافظة بورسعيد

دائرة أول بور فؤاد: حسن عمال

-محافظة الاسماعيلية

دائرة ثان الإسماعيلية: محمد حنفي الصافي

دائرة القنطرة غرب: محمد طلبة

دائرة القصاصين الجديدة: سامي سليم

-محافظة السويس

دائرة السويس: أحمد خشانة

-محافظة شمال سيناء

دائرة الحسنة: موسر عكيرش

-محافظة جنوب سيناء

دائرة الطور: ماجد ربيع

