ضبط شخص لبيعه مشروبات كحولية مغشوشة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخص لبيعه مشروبات كحولية مغشوشة بدون تصريح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي في بيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على كمية من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة وغير المصرح بتداولها.

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.