نصت المادة الأولى، من القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، على الإجازات الرسمية بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

كما نصت المادة الأولى من قرار محمد جبران، وزير العمل، على اعتبار عدد من الأيام إجازات رسمية بأجر كامل، تشمل رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيدي الفطر والأضحى المباركين، وعيد الميلاد المجيد، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وشم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

وكشف وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، والذي يختص بتحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، وهي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين بمنشآت القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا:

أسعار عمرة منتصف العام للمستويين الاقتصادي والخمس نجوم

بعد بيان "السياحة".. رابط الموقع الرسمي لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير