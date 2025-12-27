"فولكلوريتا" تحيي أمسية غنائية بقبة الغوري.. غدا

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلاً غنائياً جديداً لفرقة «فولكلوريتا».

وذلك ضمن برنامج النشاط الفني، غداً الأحد 28 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتُعد فرقة «فولكلوريتا»، التي تأسست عام 2024، تجربة فنية شابة تسعى إلى تقديم الفلكلور المصري وإعادة إحياء التراث الشعبي والحفاظ عليه من الاندثار، من خلال صياغات غنائية تستلهم الذاكرة الجمعية للموروث الشعبي.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من الأغنيات الشعبية، من بينها «أبو اللبايش يا قصب» ومربعات ابن عروس.

ويأتي الحفل في إطار اهتمام صندوق التنمية الثقافية بصون وإحياء التراث الشعبي المصري في مختلف تجلياته المادية والإبداعية، من نحت وتصوير وخط عربي وموسيقى وغناء وتواشيح، إلى جانب إتاحة المساحة للمبدعين لتقديم هذا التراث والتفاعل معه، سواء عبر إعادة تقديمه برؤى معاصرة أو الحفاظ عليه كما توارثته الأجيال.