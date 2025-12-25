ضبط 5 سيدات بتهمة الإعلان عن أعمال منافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

رسميًا اعتماد نتيجة إعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025

بعد النظر في التظلمات.. الوطنية للانتخابات تبطل عدة لجان دون التأثير على

ضبطت الأجهزة الأمنية 5 سيدات؛ أعلن عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي بالإسكندرية والجيزة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام (5 سيدات لإحداهن معلومات جنائية) باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتي الإسكندرية والجيزة وبحوزتهن (5 هواتف محمولة - بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي)، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.