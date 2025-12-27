إعلان

السيطرة على حريق أكشاك بمحيط محطة مصر برمسيس دون إصابات

كتب : مصراوي

02:00 ص 27/12/2025

قوات الحماية المدنية

كتب – محمد الصاوي:

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق اندلع في مجموعة من الأكشاك التجارية المجاورة لمحطة مصر بمنطقة رمسيس، قبل امتداد النيران إلى باقي الأكشاك.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطاراً بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من محيط ميدان رمسيس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من محاصرة مصدر النيران وعزله عن العقارات والمنشآت المجاورة.

وأجرت القوات عمليات تبريد مكثفة لموقع الحريق لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى، فيما أكدت المصادر الأمنية عدم وقوع أي إصابات، واقتصرت الخسائر على تلفيات مادية ببعض الأكشاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

قوات الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على حريق أكشاك تجارية محطة مصر منطقة رمسيس

